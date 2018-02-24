Engelli çocuklara ağız diş sağlığı kontrol ve muayenesi

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, engellilere yönelik çok ciddi çalışmalarının olduğunu ve çok uzun yılardır engellilere özel bir kent oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Ayrıca diş tedavisi çalışması kapsamında 50 engelli çocuğun tedavilerinin yapıldığını kaydeden Tanrıkulu, bu uygulamanın 3 ayda bir aynı merkezde tekrarlanacağını belirtti.

Tedavi sırasında sorun tespit edilen çocukların ailelerine bilgilendirmenin de yapıldığını ifade eden Dr. Tanrıkulu, "Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Bölümü’nden hocalarla ve sevgili öğrencileriyle beraberiz. Öğrencilerin böyle sosyal projelerde ve aktif olması beni çok mutlu etti. Dişte hep beraber çok önemli bir farkındalık da oluşturacağız. Özellikle Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne çok teşekkür ediyorum. Ben Edirne Belediyesi ve Edirne Halkı adına hocama ve öğrencilere çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz Edirne Belediyesi olarak şehrimizi engelsiz kent yapmaya çalışıyoruz. Engellilerle ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Burada Trakya Üniversite’sinin bize bu katkıları vermesi çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz" dedi.

Edirne Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki engelli çocuklara yönelik ağız diş sağlığı kontrol ve muayenesine katılan, Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalı’ndan Araştırma Görevlisi Dr. Sinem Batur, "Öncelikle diş sağlığı genel sağlık için çok önemli. Çürükler sonrasında oluşan ağrı, yaşam kalitesini oldukça düşürmekte. Engelli bireyler bu konuda bilgilendirildiğinde ve özellikle aileleri de bilinçlendirildiğinde çürük oranı azalacak ve daha sağlıklı bir topluma doğru ilerleyeceğiz. Bu yüzden biz de hem kontrol hem eğitim yaptık" dedi.

Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1., 2., ve 3. sınıf öğrencilerinden oluşan 22 kişilik bir öğrenci grubunun yer aldığı etkinlikte konuşan, Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencisi Melike Üstün de "Bizler öğrenciler olarak özellikle engelli bireylerimize böyle bir eğitim vermekten çok mutluyuz. Bütün amacımız topluma fayda sağlamak. Okuduğumuz bölümle ilgili bu kontrolleri özellikle yaptığımız için çok daha mutluyuz” dedi.