Gegeoğlu, muhtarlarla bayramlaştı

Edirne Belediyesi Protokol Evi’nde gerçekleştirilen bayramlaşma programına Edirne Muhtarlar Derneği Başkanı İrfan Tasmalı ile mahalle muhtarları katıldı. Her bayramda muhtarlarla bir araya geldiklerini ifade eden Gegeoğlu, “Geleneği bozmadık, bu bayram da muhtarlarımızla bir araya geldik. Edirne Belediye Başkanımız Recep Gürkan’ın da dediği gibi; muhtarlarımız demokrasinin gerçek temsilcileridir. Doğrudan halk tarafından seçilen muhtarlarımız bizler için çok önemli. Onlarla bayramda bir araya geldik. Mahallelerinde yaşadıkları sorunları; istek ve taleplerini dinledik. Sadece bayramlarda değil, muhtarlarımızla sık sık bir araya gelerek; yaşanan sorunlara çözüm önerileri getiriyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Recep Gürkan ile Başkan Yardımcısı Gegeoğlu’nun her bayram olduğu gibi bu bayram da muhtarları unutmadığını ifade eden Edirne Muhtarlar Derneği Başkanı İrfan Tasmalı ise, “Bayramlar kardeşliğin, birliğin ve saygının simgesidir. Muhtarlar olarak her zaman belediyemizin yanındayız. Hep birlikte daha yaşanabilir bir Edirne için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Gegeoğlu, ayrıca muhtarları Edirne Belediyesi’nin gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgilendirdi.