‘Genç Çiftçi Projeleri’nin başarısı yüz güldürüyor

İl Müdürü Bayazıt, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen Genç Çiftçi Projelerinin, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve genç nüfusun istihdamı açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

2017 yılı içerisinde Genç Çiftçi Projesi programından yararlanan Genç Çiftçi Serdar Kayış’ın projedeki başarısından memnuniyet duyduğunu dile getiren Bayazıt, 2018 yılından da aynı projeler kapsamında elde edilecek sonuçlarla, üreticiler adına mutlu olmayı temenni ettiklerini söyledi.