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04 Haziran 2018 16:02

Göçmenleri gasp eden şahıslar tutuklandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Beyendik beldesi civarında kaçak göçmenleri gasp eden şahıslar tutuklandı.

Göçmenleri gasp eden şahıslar tutuklandı

04 Haziran 2018 16:02


Jandarma ekiplerince, 31 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 11.20 sıralarında, Beyendik beldesi ile Pazardere köyü arasında kalan yolda, 4’ü Suriye uyruklu 9’u Pakistan uyruklu olmak üzere, aralarında hamile olan 1 kadının da bulunduğu 13 yabancı uyruklu göçmen ile ticari araç sürücüsü U.B. (30) yakalandı.


İfadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen göçmenler, buradaki sorgularında, maskeli ve silahlı olan 3 kişinin paralarını ve telefonlarını gasp ettiğini söyledi. Bu bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgede titiz bir çalışma başlattı. Takip sonucu B.A. (24) yönetimindeki 06 FRF 70 ve E.E. (24) yönetimindeki ve içinde yolcu olarak İ.E.’nin (55) bulunduğu 59 JC 412 plakalı araçlarda ve kişiler üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada araçlarda 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet otomatik av tüfeği, 1 adet kurt yüzlü maske ile şüpheliler üzerinde yapılan aramada 10 adet cep telefonu, bin 120 lira ve 395 avro ele geçirildi.


Yağma suçundan gözaltına alınan B.A., E.E. ve İ.E. ile göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan U.B., Keşan Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilmesinin, ardından mahkemeye sevk edildi.


Yağma suçundan mahkemeye sevk edilen B.A. ve E.E. tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevine konuldu. Göçmen kaçakçılığı suçundan mahkemeye çıkarılan U.B. ve İ.E. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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