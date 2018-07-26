Türkiye’de 16 - 23 Temmuz 2018 tarihleri arasında 33 ilde 90’dan fazla orman yangını çıktığına vurgu yapan TEMA Vakfı, yangınların büyük bir kısmının insan kaynaklı olduğunun altını çizdi.

Yaz mevsiminde orman yangınlarında belirgin bir artış görüldüğünü, orman yangınlarının büyük bir bölümünün piknik ateşi yakılması, sigara izmariti atılması gibi ihmal ve kusurlardan kaynaklandığını hatırlatan TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Şirin Çoğal, yangınların yalnızca ağaçlara değil ormanda yaşayan tüm canlılara zarar verdiğini söyledi. Orman ekosisteminin büyük zarar gördüğüne dikkat çeken Çoğal, “Orman yangınlarıyla ağaçların yanı sıra orman altı bitki örtüsünü ve ormanın içinde yaşayan çok sayıda canlıyı kaybediyoruz. Her geçen yıl iklim değişikliğinin etkisiyle yangın riski daha da artıyor. Ormanlık alanlarda çok dikkatli davranmamız gerekiyor. Yapılan yanlış bir hareket binlerce hektar orman alanının ve canlının hayatını kaybetmesine neden olabilir. Ormanda ateş yakılmaması, sigara izmaritlerinin ormana atılmaması ve bir yangın görüldüğünde hemen ALO 177’nin aranması gerekiyor” dedi.

Günde ortalama 11 orman yangını çıkıyor

TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Şirin Çoğal açıklamasında, “Orman Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında yer alan bilgilere göre son günlerde ortalama 11 yangın çıkıyor. Antalya, Muğla, İzmir, Manisa ve Hatay illeri orman yangını sıralamasında ilk beş sırayı teşkil ediyor, 33 ildeki yangınların yüzde 50’si bu illerde gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.

Yangına müdahale süresi 15 dakikaya kadar indi

Türkiye’de 2002 yılında orman yangınlarına müdahale süresi ortalama 40 dakika iken Orman Genel Müdürlüğünün yaptığı yatırımlarla bugün 15-16 dakikaya kadar gerilediğini de aktaran Çoğal, “Erken haber alma sistemlerinin kurulması ve helikopterlerin de aralarında yer aldığı yangın müdahale araçlarının yenilenmesi sürenin azalmasında etkili oluyor. Orman yangınlarına erken müdahale edilmesinde yurttaşlara da önemli roller düşüyor. Yurttaşlar herhangi bir yangın ya da duman gördüklerinde ücretsiz ALO 177 Orman Yangın İhbar Hattı’nı arayarak yangına erken müdahale edilmesine destek verebilirler. Bu sayede yangınlara daha kısa sürede ulaşılıyor ve büyümesine imkan verilmeden küçük alanlarda kontrol ediliyor” açıklamasında bulundu.

Türkiye’de ormanların yüzde 60’ı yangın riski altında

Türkiye’de 1997-2017 yılları arasında çıkan yaklaşık 46 bin 200 adet orman yangını ile 185 bin 665 hektar (166 bin hektarlık Tuz Gölü büyüklüğünün de üzerinde) ormanın yandığını ileri süren Çoğal, “Çıkan orman yangınlarının yaklaşık yüzde 90’ının insan kaynaklı olduğu görülüyor. Bu yangınların: yüzde 49’u ihmal ve dikkatsizlik olarak nitelenen anız yakma, çöplük yangını, avcı ve çoban ateşi, sigara, piknik ateşi, enerji nakil hattı, trafik kazaları gibi sebeplerden kaynaklandı. Yalova ilinin 1,5 katı büyüklüğünde (yaklaşık 123 bin hektar) orman ihmal ve kusurlar nedeniyle yandı. Yüzde 10’u terör, kundaklama, orman açma ve diğer nedenlerle kasıtlı olarak çıkarıldı. Yüzde 31’inin nedeni saptanamadı. Uzmanlar bilinmeyen nedenlerin hemen hemen hepsinin insan kaynaklı olduğunu kabul ediyor. Doğal nedenlerle çıkan orman yangınları, yanan ormanların yaklaşık yüzde 3’ünü oluşturuyor. Sadece 2017 yılı verilerine bakıldığında yaklaşık 2 bin 400 orman yangını çıktı. Yaklaşık 12 bin hektarlık (16 bin futbol sahası büyüklüğünde) bir orman alanı yandı. Yangın başına beş hektarlık alanın yandığı ve bu yangınların yüzde 11’inin doğal, yüzde 89’unun insan kaynaklı (yüzde 6 kasıt, yüzde 30 ihmal ve dikkatsizlik, yüzde 53 faili meçhul) çıktığı tespit edildi. Yazları sıcak ve kurak geçen Akdeniz iklimi etkisi altındaki Türkiye’de ormanların yüzde 60’ı yangın riskiyle karşı karşıya. Kahramanmaraş’tan başlayıp Akdeniz ve Ege’yi takiben İstanbul’a kadar uzanan bin 700 kilometrelik bandın 160 kilometre derinliğindeki bölümü yangın açısından büyük risk taşıyor. Bu alanda yangına birinci derecede hassasiyet taşıyan 12 milyon hektar orman alanı bulunuyor” ifadelerine yer verdi.

Çoğal, “TEMA Vakfı olarak küçük ihmallerin felaket getirdiğini hatırlatıyor, havaların ısınmasıyla birlikte artan orman yangını riskine karşı tüm halkımızı dikkat ve hassasiyet göstermeye çağırıyoruz. Canları pahasına yangınlarla mücadele eden orman teşkilatımıza ve itfaiye ekiplerimize minnetlerimizi sunuyoruz. Ayrıca son günlerde Yunanistan’da çıkan orman yangını, yangınların canlılar için ne kadar büyük bir tehlike olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yangında hayatını kaybeden tüm canlılar için üzgünüz. Yangının en yakın zamanda kontrol altına alınmasını diliyoruz’’ diyerek açıklamasını noktaladı.