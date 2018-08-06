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06 Ağustos 2018 10:02

Haluk Levent tekrar rekora hazırlanıyor

Sahnede 12saat 5 dakika aralıksız şarkı söyleyip Guinness’lik rekora imza atan Türk Rock yıldızı Haluk Levent, tekrar rekora imza atmak için kolları sıvadı.

Haluk Levent tekrar rekora hazırlanıyor

06 Ağustos 2018 10:02

Levent, Edirne’nin Keşan ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Sazlıdere’ye yapılması planlanan “BOTAŞ FSRU Sazlıdere Limanı ve Boru Hattı Projesi”ne tepki çekmek için 13 saat sahnede konser vereceğini duyurdu.


Levent, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Keşan Kent Konseyi üyeleri ile dün görüşme gerçekleştirdim. Evet Saros için ayaktayız. 2004’te olduğu gibi tekrar toplanacağız. ‘Sazlıdere yok olmayacak’ O gün aralıksız 12 saat 5 dakikalık dünya rekoru konseri vermiştim. Ve şimdi 13 saate çıkarıyorum. Var mısınız?” ifadelerine yer verdi.




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