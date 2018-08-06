Haluk Levent tekrar rekora hazırlanıyor

Levent, Edirne’nin Keşan ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Sazlıdere’ye yapılması planlanan “BOTAŞ FSRU Sazlıdere Limanı ve Boru Hattı Projesi”ne tepki çekmek için 13 saat sahnede konser vereceğini duyurdu.

Levent, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Keşan Kent Konseyi üyeleri ile dün görüşme gerçekleştirdim. Evet Saros için ayaktayız. 2004’te olduğu gibi tekrar toplanacağız. ‘Sazlıdere yok olmayacak’ O gün aralıksız 12 saat 5 dakikalık dünya rekoru konseri vermiştim. Ve şimdi 13 saate çıkarıyorum. Var mısınız?” ifadelerine yer verdi.