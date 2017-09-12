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12 Eylül 2017 14:54

Hisarcıklıoğlu’ndan Başkan Gürkan’a ziyaret

Edirne Belediye Meclis Kararıyla 25 Kasım 2015 tarihinde Fahri Hemşehrilik beratı verilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı M.

Hisarcıklıoğlu’ndan Başkan Gürkan’a ziyaret

12 Eylül 2017 14:54

Rifat Hisarcıklıoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ı ziyaret etti.


Edirne Ticaret Borsası Elektronik Satış Salonu ve Edirne Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.’nin açılış törenlerine katılmak için Edirne’ye gelen TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’a ziyaret etmeden kentten ayrılmadı. Açılışı gerçekleştiren Hisarcıklıoğlu, Başkan Gürkan’la 1,5 saat görüştü.


Edirne Belediye Meclis Kararıyla 25 Kasım 2015 tarihinde Fahri Hemşehrilik Beratı verilen Hisarcıklıoğlu’na Edirne’yi hiçbir zaman yalnız bırakmadığı için teşekkür eden Gürkan, "Bundan 2 yıl önce 25 Kasım 2015 tarihinde ‘Biz Edirneliyiz, hemen hemen her şeyi biliriz ama ticarette pek parlak değiliz. Bu yaştan sonra Kayserili olamayacağımıza göre Kayseriliyi Edirneli yapalım, o da ticareti üstlensin’ diyerek, kendisine Fahri Hemşehrilik beratı takdim etmiştim. Kendisi de beni kırmayarak, kabul etmişti. Evinize hoş geldiniz. Sizi bir kez daha aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.


Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Hisarcıklıoğlu’na bir süre önce belediye tarafından bastırılan Kırkpınar Almanağını hediye etti.




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