Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2018 17:26

İnce: "Çiftçinin bir yıllık emeği boşa gitmesin"

Edirne’nin Keşan ilçesi Çifti Malları Koruma Başkanı Hüseyin İnce, hububat ürünlerinin hasadının devam ettiği şu günlerde, yangın tehlikesine karşı daha duyarlı olunmasını istedi.

İnce:

20 Haziran 2018 17:26


Çifti Malları Koruma Başkanı Hüseyin İnce, vatandaşları sigara izmaritlerini söndürmeden atmamaları konusunda uyarılarda bulunarak, "Piknikçiler mangal ateşlerini söndürüp üzerlerine toprak atsınlar. Ayrıca araçlarında yangın tüpleri bulundursunlar ki yangına müdahalede gecikme yaşanmasın, büyümeden önüne geçilebilsin. Vatandaşlarımız yangınlara karşı duyarlı olmalı. Bunca emek verilerek üretilen ürünler bir kıvılcım ile yok olmasın" dedi.



"Çiftçilerin anız yakmamaları konusunda bilinçli olması gerekir"


Anız yakılmaması gerektiğini söyleyen Hüseyin İnce, "Çiftçilerin anız yakmamaları konusunda bilinçli olması gerekir. Anız yakmak toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini bozar ve ürün verimliliği düşürür. Anız yakma, hava kirliliğine ve trafik kazalarına sebep olmasının yanında küresel ısınmaya da yol açmaktadır. Ayrıca anız yangınları komşu tarlalardaki ürünlere ve meyve bahçelerine, telefon direklerine, yerleşim yerlerine, ormanlara ve yaban hayvanlarına zarar vermekte ve büyük ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Anız yakanlar hakkında büyük cezai yaptırımların uygulanacak" ifadelerini kaydetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç