İnce: "Çiftçinin bir yıllık emeği boşa gitmesin"

Çifti Malları Koruma Başkanı Hüseyin İnce, vatandaşları sigara izmaritlerini söndürmeden atmamaları konusunda uyarılarda bulunarak, "Piknikçiler mangal ateşlerini söndürüp üzerlerine toprak atsınlar. Ayrıca araçlarında yangın tüpleri bulundursunlar ki yangına müdahalede gecikme yaşanmasın, büyümeden önüne geçilebilsin. Vatandaşlarımız yangınlara karşı duyarlı olmalı. Bunca emek verilerek üretilen ürünler bir kıvılcım ile yok olmasın" dedi.

"Çiftçilerin anız yakmamaları konusunda bilinçli olması gerekir"

Anız yakılmaması gerektiğini söyleyen Hüseyin İnce, "Çiftçilerin anız yakmamaları konusunda bilinçli olması gerekir. Anız yakmak toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini bozar ve ürün verimliliği düşürür. Anız yakma, hava kirliliğine ve trafik kazalarına sebep olmasının yanında küresel ısınmaya da yol açmaktadır. Ayrıca anız yangınları komşu tarlalardaki ürünlere ve meyve bahçelerine, telefon direklerine, yerleşim yerlerine, ormanlara ve yaban hayvanlarına zarar vermekte ve büyük ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Anız yakanlar hakkında büyük cezai yaptırımların uygulanacak" ifadelerini kaydetti.