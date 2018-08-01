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01 Ağustos 2018 18:45

İpsala’da trafik kazası: 4 yaralı

Edirne’nin İpsala ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İpsala’da trafik kazası: 4 yaralı

01 Ağustos 2018 18:45


Edinilen bilgiye göre kaza, İpsala ilçesi girişinde bulunan kavşakta meydana geldi. Yenikarpuzlu beldesi-İpsala istikametinde seyreden Murat Aydın yönetimindeki 34 KS 0448 plakalı araca, ilçenin girişinde bulunan kavşağa geldiği esnada, İpsala Gümrük Kapısı-Keşan yönünde seyreden Laftsis Grigorios idaresindeki Yunanistan plakalı EBK-6335 plakalı araç çarptı. Kazada sürücüler Murat Aydın ile Laftsis Grigorios, araçlarda bulunan Sema Bilir Aydın ve Bastianu Kaliogi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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