Jandarmadan turizm bölgelerinde ‘huzur’ operasyonu

Operasyonda, Edirne İl Jandarma Komutanlığı Şube Müdürlüğü ekipleri ve Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından umuma açık içkili işletmelerde narkotik köpeklerle uyuşturucu madde araması ve halkın yoğun olarak kullandığı bölgelerde GBT sorgulaması yapıldı.

Operasyon kapsamında; kapalı alanda sigara içiren işletmelere ve içen kişilere toplam 7 bin TL idari para cezası kesilirken, trafik kontrollerinde ise alkollü araç kullanmaktan 11 sürücünün ehliyetine el konuldu. Kamp, çadır, otel ve pansiyon ile günübirlik kiralık evlerde yapılan denetimlerde de, Kimlik Bildirim Sitemine (KBS) anlık veri girişi yapmayan 1 işletmeye 6 bin TL, 2 günübirlik eve altışar bin TL, 1 günübirlik eve ise KBS kaydını hiç yaptırmadığı için 12 bin TL idari ceza uygulandı. Kimlik kontrolleri sonucu çeşitli suçlardan aranan 5 kişi ile uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan 2 kişi olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı.

TAPDK belgesiz satış yapmaktan 2 işletmeye 10 bin 550’şer TL idari ceza kesilirken, 1 işletmeye kaçak ve bandrolsüz içki satmaktan adli işlem başlatıldı.

Operasyona Keşan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdullah Erdoğan da katıldı.