Kapıkule’de ’çile’ kuyruğu: 22 kilometre

Tır şoförleri, kuyruğun uzama sebebinin Bulgaristan tarafından alımların yavaş gerçekleşmesinden kaynaklandığını iddia etti.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı’nda ‘çile’ kuyruğu uzadıkça uzuyor. Gümrük yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda yetersiz personel çalıştırılması ve alımların yavaş gerçekleşmesinden dolayı Kapıkule’den geçen tır sayısına karşılık veremedikleri ileri sürüldü.

"Uykusuzluk var, açlık var, sıra var, sıcak var"

Bir yandan sıcak hava bir yandan da zamanla mücadele eden tır sürücüleri, yaşadıkları aksaklıkların ortadan kalkması için yetkililerden yardım istedi. Yaklaşık 3 gündür Kapıkule’den çıkış yapmak isteyen tır sürücüleri ise Bulgaristan’da yaşanan aksaklıklar nedeniyle yıllardır aynı çileyi yaşadıklarını belirtti. Sürücüler, ayrıca uzayan kuyruklarda yaşadıkları en büyük sıkıntıların tuvalet ve gıda ihtiyacı olduğunu söyledi. Tır sürücüsü Murat Dursun, en büyük sıkıntıları arasında bir göçmenlerin brandalarını kesip, dorselerine girmeye çalıştığını vurgulayarak, "İki gündür uykususuz. Uyuduğumuz zaman dorselerimiz kesiliyor. İçine ‘taliban’ dediğimiz şahıslar biniyor. Türkiye’de problem olmuyor ama Bulgaristan’da hapis yatıyoruz. Uykusuzluk var, açlık var, sıra var, sıcak var. Yani nasıl düzelecek bilemiyorum” dedi.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Bulgaristan’a çıkış yapmak isteyen tırlar, 22 kilometre uzun araç kuyruğu oluştururken, Bulgaristan’a açılan bir diğer sınır kapısı olan Hamzabeyli’de ise 10 kilometre tır kuyruğu oluştuğu bildirildi.