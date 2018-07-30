Keşan’da şiddetli yağmur sokakları göle çevirdi

Keşan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmurda yollar göle döndü. Yağışın ardından şehrin yüksek kesimlerinden gelen sular, özellikle şehrin en işlek caddelerinden Kurtuluş Caddesi’nde yağmur suyu kanallarını taşırdı. Cadde üzerinde araçlar zorlukla ilerlerken, Orman Fidanlığı önündeki köprüde toplanan sular taşkına neden oldu. Biriken sulardan geçmek isteyen bir araç ise yarıya kadar suya gömüldü. Aracında mahsur kalan sürücü, Keşan Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin çekemediği araç, olay yerine gelen bir traktör yardımıyla mahsur kaldığı köprü altından çıkarıldı. Mahsur kalan aracın çıkarılmasının ardından köprü altı belediye ekiplerince trafiğe kapatıldı. Vatandaşlar, her yağmur sonrası suyla dolan köprü altında Keşan Belediyesinin bir an önce önlem alması gerektiğini söyledi. İlçe merkezinde de yaşanan su birikintileri nedeniyle esnaf zor durumda kaldı.