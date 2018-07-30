Diğer
Kategoriler
30 Temmuz 2018 20:57

Keşan’da şiddetli yağmur sokakları göle çevirdi

Edirne’nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 15 dakika süren şiddetli yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi.

Keşan’da şiddetli yağmur sokakları göle çevirdi

30 Temmuz 2018 20:57


Keşan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmurda yollar göle döndü. Yağışın ardından şehrin yüksek kesimlerinden gelen sular, özellikle şehrin en işlek caddelerinden Kurtuluş Caddesi’nde yağmur suyu kanallarını taşırdı. Cadde üzerinde araçlar zorlukla ilerlerken, Orman Fidanlığı önündeki köprüde toplanan sular taşkına neden oldu. Biriken sulardan geçmek isteyen bir araç ise yarıya kadar suya gömüldü. Aracında mahsur kalan sürücü, Keşan Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin çekemediği araç, olay yerine gelen bir traktör yardımıyla mahsur kaldığı köprü altından çıkarıldı. Mahsur kalan aracın çıkarılmasının ardından köprü altı belediye ekiplerince trafiğe kapatıldı. Vatandaşlar, her yağmur sonrası suyla dolan köprü altında Keşan Belediyesinin bir an önce önlem alması gerektiğini söyledi. İlçe merkezinde de yaşanan su birikintileri nedeniyle esnaf zor durumda kaldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç