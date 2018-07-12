Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 17:41

Kırkpınar’da pehlivan rekoru: 2 bin 228

Geçen yıl toplam bin 199 pehlivanın katıldığı Kırkpınar’da rakam bu yıl 2 bin 228’e çıktı ve tarihi bir rekor elde edildi.

Kırkpınar’da pehlivan rekoru: 2 bin 228

12 Temmuz 2018 17:41


Bu yıl 657’ncisi düzenlenecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde bir ilke imza atıldı. Baş pehlivan olmak üzere toplam 14 boyda dualı çayır Er Meydanı’na çıkmak için toplam 2 bin 228 pehlivan kayıt yaptırdı. Geçen yıl ise bu rakam 2 bin 199 olmuştu.



"Rekor yenilendi"


Edirne’de 13-15 Temmuz 2018 tarihlerinde 657’incisi düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne rekor katılım oldu. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Bu yıl 2 bin 228 pehlivanın kayıt yaptırdığı Kırkpınar’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Geçen yıl bu rakam 2 bin 199’du ve o da geçen yılın rekoruydu. Şimdi rekorumuzu yenilemiş olduk” dedi.


Öte yandan, geçtiğimiz yıl 656’ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, zorlu rakiplerini güzel oyunlarla yenerek, birincilik kürsüsüne çıkarak altın kemere uzanan başpehlivan ‘sarı fırtına’ lakaplı İsmail Balaban olmuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç