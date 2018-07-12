Kırkpınar’da pehlivan rekoru: 2 bin 228

Bu yıl 657’ncisi düzenlenecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde bir ilke imza atıldı. Baş pehlivan olmak üzere toplam 14 boyda dualı çayır Er Meydanı’na çıkmak için toplam 2 bin 228 pehlivan kayıt yaptırdı. Geçen yıl ise bu rakam 2 bin 199 olmuştu.

"Rekor yenilendi"

Edirne’de 13-15 Temmuz 2018 tarihlerinde 657’incisi düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne rekor katılım oldu. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Bu yıl 2 bin 228 pehlivanın kayıt yaptırdığı Kırkpınar’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Geçen yıl bu rakam 2 bin 199’du ve o da geçen yılın rekoruydu. Şimdi rekorumuzu yenilemiş olduk” dedi.

Öte yandan, geçtiğimiz yıl 656’ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, zorlu rakiplerini güzel oyunlarla yenerek, birincilik kürsüsüne çıkarak altın kemere uzanan başpehlivan ‘sarı fırtına’ lakaplı İsmail Balaban olmuştu.