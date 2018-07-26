Diğer
Kategoriler
26 Temmuz 2018 11:51

Kurban kesim ücretinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, “Kurbanın kellesinin, sakatatlarının veya herhangi bir organının kurban kesim ücreti olarak verilmesi caiz değildir” dedi.

Kurban kesim ücretinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus

26 Temmuz 2018 11:51


Kurban Bayramı ve vekaletle kurban hakkında vatandaşları bilgilendirmek için Saraçlar Caddesi’nde açılan stantta konuşan İl Müftüsü Emrullah Üzüm, “Kurbanın kellesinin, sakatatlarının veya herhangi bir organının kurban kesim ücreti olarak verilmesi caiz değildir. Bu çok önemlidir. Kurbanların caiz olması için bu çok önemlidir. Böyle şeyler duyuyoruz ve üzülüyoruz. Aman buna çok dikkat edelim. Kurban derisi, kellesi ve diğer sakatatları tamamen fakirlere ikram edilmelidir” dedi.



“Gayrimüslimlere de kurban bağışı yapılır”


Kurban sadece Müslümanlara değil, gayrimüslimlere de kurban eti bağışının yapılabileceğinin altını çizen Üzüm, “Onlarında dertleriyle dertlenmemiz lazım. İnsanların Müslüman ve gayrimüslim olmasına karışmayız. Onların kendi tercihleridir ama insan olarak hepsi çok değerlidir. Onların derdi bizim derdimizdir. Bizim Müslüman olarak vazifemiz sıkıntıda, darda olan bütün insanlara ilgilenmektir” şeklinde konuştu.



“Kurbanların özürlü olmaması gerekir”


Üzüm, “Kurbanların özürlü olmaması yani yürüyecek takatte, sağlıklı olması gerekiyor. Kurban kesilirken de kurbanların nezaketle, güzel bir şekilde kurban kesme yerine götürülüp hijyene uygun olarak kesilmesi gerekiyor” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç