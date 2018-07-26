Kurban kesim ücretinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus

Kurban Bayramı ve vekaletle kurban hakkında vatandaşları bilgilendirmek için Saraçlar Caddesi’nde açılan stantta konuşan İl Müftüsü Emrullah Üzüm, “Kurbanın kellesinin, sakatatlarının veya herhangi bir organının kurban kesim ücreti olarak verilmesi caiz değildir. Bu çok önemlidir. Kurbanların caiz olması için bu çok önemlidir. Böyle şeyler duyuyoruz ve üzülüyoruz. Aman buna çok dikkat edelim. Kurban derisi, kellesi ve diğer sakatatları tamamen fakirlere ikram edilmelidir” dedi.

“Gayrimüslimlere de kurban bağışı yapılır”

Kurban sadece Müslümanlara değil, gayrimüslimlere de kurban eti bağışının yapılabileceğinin altını çizen Üzüm, “Onlarında dertleriyle dertlenmemiz lazım. İnsanların Müslüman ve gayrimüslim olmasına karışmayız. Onların kendi tercihleridir ama insan olarak hepsi çok değerlidir. Onların derdi bizim derdimizdir. Bizim Müslüman olarak vazifemiz sıkıntıda, darda olan bütün insanlara ilgilenmektir” şeklinde konuştu.

“Kurbanların özürlü olmaması gerekir”

Üzüm, “Kurbanların özürlü olmaması yani yürüyecek takatte, sağlıklı olması gerekiyor. Kurban kesilirken de kurbanların nezaketle, güzel bir şekilde kurban kesme yerine götürülüp hijyene uygun olarak kesilmesi gerekiyor” diye konuştu.