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28 Haziran 2017 17:31

Lüks otomobilde milyonluk cep telefonu vurgunu

Edirne’de jandarma ekiplerinin operasyonunda lüks otomobil içerisinde yaklaşık 1 milyonluk cep telefonu ele geçirildi.

Lüks otomobilde milyonluk cep telefonu vurgunu

28 Haziran 2017 17:31


Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Çalıköy köyünde M.U. ve A.K isimli şahısların, Yunanistan’dan aldıkları faturasız ve gümrük kaçağı cep telefonlarını Meriç-Uzunköprü yolunu kullanarak İstanbul’a götürecekleri ihbarı alan jandarma ekipleri harekete geçti. Yol emniyet ve kontrol devriyesi ekipleri tarafından lüks araç içerisinde piyasa değeri yaklaşık 972 bin olan 5 bin 540 adet cep telefonu ele geçirildi.


Yakalanan M.U. ve A.K. sorgularının ardından serbest kalırken, telefonlar ve lüks araç, Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne teslim edildi.




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