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15 Eylül 2017 16:00

Mazot tankeri tutuştu, evin çatısı kül oldu

Edirne’de kardeş oldukları öğrenilen iki hurdacının binanın çatı katındaki mazot tankerini parçalarken tanker dibinde kalan mazotun tutuşması ile çıktığı iddia edilen yangında evin çatısı kül oldu.

Mazot tankeri tutuştu, evin çatısı kül oldu

15 Eylül 2017 16:00


Edinilen bilgiye göre, Edirne’nin Babademirtaş Mahallesi Sanayi Kışla Caddesi’nde iki katlı binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yangının diğer binalara sıçrama ihtimali üzerine polis ekipleri vatandaşları uyardı. Edirne Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.


Hurdacılık yaptıklarını ve İstanbul’da yaşayan ev sahibinin kendilerine evdeki hurdaları almalarını söylediğini dile getiren G.K. ve F.K. adlı hurdacı kardeşler, evin çatı katında içinin boş olduğunu iddia ettikleri mazot tankerini keserken bir anda kıvılcımlardan tankerin tutuştuğunu ve kendilerini dışarıya zor attıklarını söylediler. Vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan hurdacılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.


Yangın esnasında binanın hemen yanında bulunan çocuk parkında oynayan çocuklar ise yangını korkuyla izledi. Mahalle sakinlerinin de panik yaşadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle hurdacı iki kardeş, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.




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