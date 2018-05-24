Muhtardan bonzai tepkisi

Keşan ilçesinde küçük çocuğun bonzai içerek fenalaştığı iddia edildi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada C.C.K.’nın ailesinin çocuklarına başkaları tarafından bonzai içirildiğinden şüphelendiği belirtildi.

Olayın yaşandığı Yenimescit Mahallesi’nin Muhtarı Fikret Kantar tepkisini dile getirirken, bonzainin tüm Türkiye’nin sorunu olduğunu söyledi. Kantar, bonzai içenin de satanın da en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini kaydetti.

"Metruk evlerin kapatılması için gerekli işlemleri yaptık"

Fikter Kantar, "Mahallemizde bulunan 4 tane metruk ev var. Bunlardan ikisi Keşan Belediyesi ile yaptığımız yazışmalar neticesinde ev sahiplerinin imzalarını alarak, emniyet güçleri nezaretinde kapatıldı. Şimdi 2 metruk ev kaldı. Bir tanesi Ferdi Sokak üzerinde bir tanesi de Asır Sokak üzerinde. Bu metruk evlerle ilgili yasal olarak işlemler yapıldı. Polis memuru arkadaşlarla evleri fotoğrafladık. Bir de yasal olarak ev sahiplerinin imzaları gerekiyordu. İmzalar da atıldı. Bir hafta 10 gün içerisinde bu evler belediyemiz tarafından kapatılacaktır" dedi.

"Hayati tehlikesi olmadığı bilgilerini aldık"

Asır Sokak üzerindeki evde kötü bir olay yaşandığını belirten Kantar, "8-10 yaş yaşlarında bir çocuğa bonzai verilmiş. Annesinin fark etmesiyle annesi tarafından hastaneye getiriliyor. Hastanede zehirlenmediği, bonzai içirildiği anlaşılıyor. Devlet hastanemizden Tekirdağ’a sevk ediyor. Tekirdağ’da yoğun bakımda olduğu haberlerini alıyoruz. Hayati tehlikesi olmadığı bilgilerini aldık" şeklinde konuştu.

"Öğrencilerimiz bonzainin esiri olmuş"

Kantar, "Bonzaiden artık kurtulmamız lazım. Tüm Türkiye’yi sardı. Bonzai ile ilgili her ay bir açıklama yapıyorum. Bunların cezalarının ağırlaştırılmasını düşünüyorum. Gençlerimize yazık oluyor. Halkın görmediği kız öğrencilerimiz, erkek öğrencilerimiz bonzainin esir olmuş. Cezaların ağırlaştırılmasını ve bonzai ile mücadele edilmesini istiyorum. İçene çok ağır satana daha da ağır ceza verilmeli" dedi.