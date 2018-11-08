Müzenin minik ziyaretçileri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kapılarını ziyaretçilerine açan Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi, Tasarım Çocuk Atölyesi öğrencilerini ağırladı. Yaşayarak ve yaparak öğrenme fırsatı yakalayan öğrenciler, dinozor ve dev örümcek replikalarını büyük bir heyecan ve şaşkınla inceledi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk'ün çocuklarıyla buluşan müze, eğitimlerine başladı. Hafta sonu aileleri ve çocukları; hafta içi de okullardan gelen grupları ağırlayan Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'nin konuğu Tasarım Çocuk Atölyesi öğrencileri oldu.

STEAM yani Finlandiya Eğitim modelinden yola çıkarak ‘Ellerim işliyor, zihnim çalışıyor' mottosuyla hizmet veren Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'ne ziyarete gelen çocuklar; dinozorların bulunduğu Paleontoloji bölümünde, dev böceklerin bulunduğu Entomoloji bölümünde ve Buzul Adası'nda eğitim aldı. Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'nde yer alan uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle çocuklar yaşayarak ve yaparak öğrenme fırsatı yakaladı. Uzman eğitmenleri can kulağıyla dinleyen Tasarım Çocuk Atölyesi öğrencileri; dinozor ve dev örümcek replikalarını büyük bir heyecan ve şaşkınla inceledi.

2 öğretmen eşliğinde müzeye gelen 16 öğrenciye önce müzeyle ilgili genel bilgi verildi. Nesli tükenen hayvanlar ile günümüzde yaşayan hayvanlar hakkında bilgi alan öğrencilere nesli tükenmekte olan hayvanlardan da bahsedildi. Daha sonra öğrenciler, sinevizyonda dinozorlarla ilgili animasyon filmi izledi.