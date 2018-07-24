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24 Temmuz 2018 11:49

Oğuz Arda Sel’in adı Futbol Akademisinde yaşayacak

Tren faciasında hayatını kaybeden Hakan Sel ve Oğuz Arda Sel’in ismi Uzunköprü Belediyesi Futbol Akademisi’nde yaşayacak.

Oğuz Arda Sel’in adı Futbol Akademisinde yaşayacak

24 Temmuz 2018 11:49


Sporun özendirilmesi, küçük yaştan itibaren programlı ve bilinçli şekilde iyi sporcular yetiştirilmesi amacıyla Uzunköprü Belediyesi Futbol Akademisi açılacak. Çalışmaları devam eden ve kısa süre içerisinde açılışı gerçekleşecek olan Futbol Akademisi için açıklama yapan Uzunköprü Belediye Başkanı Av. Enis İşbilen, "Tren kazasında yitirdiğimiz Hakan Sel ve Oğuz Arda Sel’in ismini yaşatmak için yakında açacağımız Uzunköprü Belediyesi Futbol Akademisi’nin adı Oğuz Arda Sel Futbol Akademisi olacaktır" dedi.




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