Organlarıyla nakil için bekleyen hastalara umut oldu

Murat Devlet Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları, nakil için bekleyen hastalara umut oldu.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde yatmakta olan H.A.’nın 15 Kasım 2017 günü beyin ölümünün gerçekleşti. Bunun üzerine, hastanın gözetimini sağlayan Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hekimi ve Hastane Organ Nakil Koordinatörü tarafından ailesine organ bağışı konusunda bilgi verildi.

H.A.’nın 4 kızı ve 3 oğlunun onayı ile karaciğeri ve iki böbreği bağışlanarak organ bekleyen hastalara umut oldu. İstanbul Bölge Koordinasyon Merkezinin koordinasyonu ile gelen ekip tarafından alınan organlar nakil bekleyen hastalara ulaştırıldı.

Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. A. Muhsin Kişioğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önemli sağlık sorunlarından biri tedavisi sadece organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıklardır. Organ bağışı ve organ nakli sayılarının yetersizliği, son dönemde organ yetmezliği nedeniyle tedavi görmekte olan birçok hastanın organ beklerken hayatını kaybetmesine neden olmaktadır. Vefat eden hastamıza Allah’tan rahmet diliyorum. Kendi acılarını bir kenara bırakıp, organ bekleyen hastalara umut olan yakınlarına bu ulvi hareketlerinden dolayı şahsım ve İl Sağlık Müdürlüğüm adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Rızvan Orhan da bağışta bulunan aileye yaptıkları işin ne kadar kutsal olduğunu belirterek, "Babanızın hayat verdiği hastaları düşündüğünüzde ne kadar doğru bir karar verdiğinizi anlayacaksınız, umutla bekleyen hastalara ışık oldunuz" diyerek teşekkür etti ve başsağlığı dileklerinde bulundu.