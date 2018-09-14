Özge Üstün, Meksika yolcusu

Ağustos ayında İrlanda'da 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda A Milli Takım'a yükselmeyi başaran Edirneli Özge Üstün, 2019 yılında Meksika'da gerçekleşecek Dünya Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Edirneli Özge Üstün, 2019 yılında Meksika'da gerçekleşecek Dünya Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Birçok başarıya imza atan Üstün, gerçekleşecek Dünya Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'dan altın madalya kazanmak istiyor.

Başarılı sporcu, İran uyruklu antrenörü Saber Alizadeh ile çalışmalara başladığını ifade ederek, “2019'da Dünya Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda ağustos ayında İrlanda'ya Avrupa Şampiyonası'na gittim. Orada A Milli Takım'a yükseldim. Artık ülkemizi Bedensel Engelliler A Milli Takım'da temsil edeceğim. Dünya Şampiyonası 2019 yılında Meksika'da yapılacak. Antrenmanlarım son sürat devam ediyor. Ülkemize altın madalya getirmek istiyorum. Altın madalya için mücadele veriyorum ve çok sıkı çalışıyorum” dedi.

Üstün, Dünya Şampiyanası'nda 100 metre kurbağlama, 50 metre serbest, 50 metre sırt ve 100 metre serbest kategorilerinde yarışacak.