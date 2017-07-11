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11 Temmuz 2017 17:36

Ramazan Güven, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağalığına aday oldu

İş adamı Ramazan Güven, seneye 657.

Ramazan Güven, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağalığına aday oldu

11 Temmuz 2017 17:36

’si yapılacak olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağalığına aday olduğunu açıkladı.


Çardaklıyız Biz Derneği Başkanı ve Çardak Güreşlerinin ağalarından Ramazan Güven, önümüzdeki sene 657.’si yapılacak olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağalığına aday olduğunu açıklayarak, ağa olsam da olmasam da tarihi konaklardan birini ’Yağlı Güreş Müzesi’ yaptıracağını söyledi.


Düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelen Matbaacı Ramazan Güven, Kırkpınar Ağalığı için adaylığını açıklayarak, "Edirne’ye senede 1 defa gelen ağalardan olmayacağım" ifadelerini kullandı.



“Tarihi konaklardan birini yağlı güreş müzesi yaptıracağım”


İzmir’de matbaa işleriyle uğraşan iş adamı Ramazan Güven, ağalık için değil güreşlere sevdalı olduğu için aday olduğunu belirterek, “Ben ağalığa değil güreşe sevdalıyım. Yağlı güreşe sevdalıyım. Türk halkının spor yapmasına, dinamik ve sağlıklı olmasını istiyorum. Spor yapmayan, okumayan, yazmayan bir milletseniz sonunuz illet olur. Ben ağa olsam da olmasam da benden sonraki Kırkpınar’a gelecek güreş sevdalılarının tarihini öğrenmesi için tarihi konaklardan birini ’Yağlı Güreş Müzesi’ haline getireceğim. Ağa olsam da olmasam da bu sözü veriyorum” dedi.



“Ağalık, gönül ve bilgi işidir”


Dedesinin de ağa olduğunu bildiren Güven, senede 1 defa Edirne’ye gelen ağalardan biri olmayacağını vurgulayarak, “Ağalık, gönül ve bilgi işidir. Bu davaya, Türk Yağlı Güreş’ine, Türk sporuna destek olacak, taş üstüne her taş koyanın elini öpmeye hazırım. Destekleyenleri başımın üstünde taşımaya hazırım. Bunun için bir adım atmamız gerekiyordu. Ağalıkta bu işin daha iyi yapılacağını düşündüğüm için adayım” diye konuştu.




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