Sağanak yağışlar 12 yıldır kâbusları oluyor

Vatandaşlar sorunlarına çözüm bulunmasını istiyor.

Keşan’da sağanak yağış nedeniyle köy içerisinden geçen deredeki menfezlerin tıkanması su baskınlarına neden olurken, vatandaşlar yaşadıkları sıkıntıya çözüm bulunmasını istedi. Mağduriyet yaşayan vatandaşlar, bu sorunun yıllardır çözülmediğini ve sağanak yağışların kâbusları haline geldiğini söyledi.

Evi sular altında kalan İbrahim Karakaş, “Köyümüzde yukarıdan gelen bir dere var, köyün içerisinden geçiyor. Önü tıkalı ve gideri yok, dereye akmıyor. Biriken sular 5-6 haneyi sular altında bırakıyor. 2006’dan beri köyümüzü su basıyor. Ben 4 kez oldu sel felaketi yaşıyorum. Yağmur yağdığında belimize kadar su oluyor. Eşim suya düştü. Yağmur yağacak diye çok korkuyoruz. Buna bir çözüm bulunması gerekli, bu köprü suyu taşımıyor. Köprünün genişletilmesi ve suyun dereye ulaştırılması gerekiyor. Yetkililer buna çözüm getirmesini istiyoruz.” dedi.

Öte yandan, su baskının yaşandığı evlerdeki bazı eşyaların kullanılmaz hale geldiği görüldü.