Sağlık Yolu hizmete açıldı

Murat Devlet Hastanesi ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi arasına yaptığı “Sağlık Yolu” düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi arasındaki mesafeyi kısaltacak; Edirne’nin en kapsamlı, ilk ve tek projeli yolu olan Sağlık Yolu, düzenlenen törenle açıldı.

Edirne’nin çok önemli bir eksiğini giderecek, yaşamların kurtarılmasını sağlayacak çok önemli bir hizmeti Edirne Kuzey Çevre Yolu Sağlık Yolu Bölümü’nü hizmete açtıklarını belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan açılış töreninde yaptığı konuşmada "Elbette belediyelerin kendi alanlarında, kendi sahalarında yaptığı hizmetler var. Temel belediyecilik hizmetleri, diğeri de sosyal belediyecilik hizmetleri. Edirne’mizde maalesef temel belediyecilik hizmetleri yönünden çok ciddi eksiklerimiz vardı. 60 yıllık bir vahşi depolama çöplüğümüz vardı. 3 Kasım itibariyle kapandı, bitti. Türkiye’nin ilk 5’ine giren bir çöplük yaptık. Yaklaşık 1-1,5 ay içinde de çöpten elektrik üretmeye başlıyoruz. Şuanda arıtması çalışıyor. Yeniimaret, Yıldırım Mahallelerinde koku kalmadı, problem kalmadı. Bizim KDV dahil 10,1 milyon TL’ye bitirdiğimiz yeni çöplük başkaları tarafından 110 milyona, 75 milyona, 85 milyona yapıldı" diye konuştu.

"Edirne üst yapıdaki eksiklerini de gidermeye başlayacak"

Edirne Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisleri’nden 1 yıl sonra ayda 16 bin evin elektrik ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik üretileceğini belirten Gürkan, "Edirne’nin artık rezervi tükenmek üzere olan Süloğlu ve Paşaçayır’dan aldığı hem maliyeti yüksek hem kalitesi düşük içme suyu kaynağımızı değiştirerek, Kırklareli Kayalı Köy Barajı’ndan 58 kilometre mesafeden binlik çelik borularla yıllık 20 milyon 500 metreküp su alma işine ait isale hattını tamamladık ve Aralık ayından bu yana oradan su alıyoruz. Yine bu suyun geldiği noktada Lalapaşa Kavşağı’nda bu suyu arıtmak için İçme Suyu Arıtma Tesisi yaptık, tesisimiz devreye girdi. Aralık sonundan bu yana Süloğlu ve Paşaçayırı’ndan değil Kırklareli Kayalı Barajı’ndan daha kaliteli, daha temiz daha hijyenik içilebilir suyu Edirneliler ile buluşturuyoruz. Geçtiğimiz 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Kirişhane Paşaçayırı mevkiinde Edirne’mizde evsel ve kanalizasyon atık sularını arıtacak, İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin temelini attık. O da 1,5 yıl içerisinde bitecek ve hizmete girecek. Geriye bir tek hizmetimiz kaldı, bütün bunları doğrudan konforlu bir şekilde buluşturacak, alt yapı hizmetleri, yaklaşık 370 bin metrelik içme suyu şebekesinin tamamen yenilenmesi, kanalizasyon şebekesinin 110 kilometresinin yenilenmesi ve 30 kilometrelik yağmur suyu hattının yapılması, 360 kilometre olan şehir için yolların, asfalt ve kilit parkelerin neredeyse tamamının yenilenmesi. Onunda ihalesini 4 Aralık’ta yaptık. Onayını bekliyoruz. Onun onayı da geldiğinde, altyapıya da başlayacağız. Edirne bununla birlikte üst yapıdaki eksiklerini de gidermeye başlayacak. Bunların toplam bedeli 500 milyon TL’yi buluyor. Bizim bütçemiz 240 milyon dolayında, geçen sene gerçekleştirilen bütçemiz 162 milyon. Bununla kıyaslanırsa 4 yılda yapılan 500 milyon TL’lik yatırımın ne anlama geldiği daha iyi hesaplanabilir" dedi.

Edirne’nin ilk projeli yolu

Sağlık Yolu’nun planlamasından yapımına kadar çok kişinin emeği olduğunu belirten Gürkan, “Öncelikle yüklenici firma çok temiz çalıştı. Bu yol 4 ay önce bitecekti ama kış şartlarının ağır geçmesi nedeniyle bizde kış şartlarında yolu yapıp sonradan sorun yaşamamak için inşaatı 4 ay ötelemiş olduk. Edirne’de ana arter hariç yapılan tüm yollar, belediye tarafından yapılmıştır. Belediye ve başka kurumlar tarafından yapılan tüm yollar arasında ilk kez bir projeye dayalı yapılan ilk yol bu yoldur. Buna Güney Çevre Yolu da dahildir. Güney Çevre Yolu’nu da zemini açıp, üstüne kaplamasını atmışızdır. Ama Sağlık Yolu temel yapıları ile sıkıştırmaları ile korkulukları, aydınlatması, yeşil alanları, bisiklet yolu ile Edirne’nin ilk projeli yoludur" şeklinde konuştu.

Gürkan, yolun yapımı sırasında verdiği desteklerden dolayı Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na da teşekkür etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Başkan Gürkan, makam aracının şoför koltuğuna oturarak, yoldan ilk geçişi yaptı. Gürkan’a Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve CHP Milletvekili Adayı Yakup Atalay da eşlik etti.