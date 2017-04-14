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14 Nisan 2017 15:33

Sağlıklı yaşam için farkındalık turu attılar

EDİRNE (İHA) – Edirne İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı 112 ambulansları, UMKE ve evde sağlık hizmetleri araçları Dünya Sağlık Haftası kapsamında farkındalık için şehir turu attı.

Sağlıklı yaşam için farkındalık turu attılar

14 Nisan 2017 15:33


Sağlıklı yaşama dikkat çekmek için Atatürk Bulvarı Caddesi Olin kavşağından yola çıkan Edirne İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı 112 ambulansları, UMKE ve evde sağlık hizmetleri araçları şehir içinde tur attı.



"Mutlu olmanın yolu sağlıktan geçer"


Mutlu olmanın yolunun sağlıktan geçtiğini belirten Edirne İl Sağlık Müdürü Muhsin Kişioğlu, "Bu hafta sağlık haftası ve bugün sağlık haftasının finali yapacağız hep beraber. Günümüzde insan sağlığını etkileyen çeşitli etmenlerin artmasından dolayı özellikle sağlığımızın korunması, var olan sağlığımızın idame edilmesi bizler için çok önemli. Bu konuyla ilgili farkındalık için bu uğraşları veriyoruz. Farkındalığı sadece sağlıkçıların görevi değil. Sağlıklı olmak ve koruyucu sağlık hizmetleri sağlığımızın kıymetini bilmek açısından çok önemli değerlerdir. Sağlığımızı korumalıyız. Sağlıklı olmalıyız ve sağlıklı olursak mutlu olacağımızı bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Çünkü sağlıklı olmayan insanlar isteseler dahi ne kendine, ne topluma ne de ailesine yeterli düzeyde faydalı olamaz. İstese de olamaz. Dolayısıyla sağlığımızı korumalıyız. Mutlu olmanın yolu sağlıktan geçer" dedi.



"Hastalanmadan önce korunalım"


Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında birçok hizmetleri olduğunu belirten Edirne Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Programlar Kanser Şube Müdürü Dr. Tülin Gürbüz, "7 ile 13 Nisan Dünya Sağlık Haftası nedeniyle birçok etkinlik gerçekleştirdik. Bunların içinde öncelikli olarak koruyucu sağlık hizmetleri dediğimiz hastalık olmadan önce hastalığı önlemek amacıyla yapılan hizmetlerimiz var. Bunun yanında acil sağlık hizmetleriyle beraber çalışıyoruz. Sağlık müdürlüğü bünyesinde ekibimizle birlikte öncelikli olarak toplumun sağlığını hedefliyoruz. Bireylerin sağlıkları ile toplumu sağlıklı bir hale getirebiliriz. Bugün de Sağlık Haftasının son günü nedeniyle hizmeti halkımıza ve vatandaşlara bir kez daha hatırlatmak amacı ile evlerine, bölgelerine, aile sağlığı merkezlerine kadar ulaşarak yerinde verdiğimiz hizmetleri eşlik eden araçlarımızı bir konvoy halinde tanıtmak istedik. Bu hizmetler arasında acil sağlık hizmetlerinde, kanserden korunmak için erken teşhis aracı, verem tanısını koymak için mobil verem tırı, bunun yanında evde sağlık hastalarını birebir evlerine giderek hizmet verdiğimiz evde sağlık araçlarını ve sağlıklı yaşam aracımız ile tüm eğitimlerimizi halkımıza hastalıklarla ilgili yapılan çalışmalarla ilgili etkinlikleri aktarmak için kullandığımız sağlıklı yaşam araçlarımız var. Öncelikli olarak koruyucu sağlık hizmetleri ama bunun yanında hastalanmadan önce hastalıktan korunalım" ifadelerini kullandı.


Açıklamaların ardından Edirne İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı 112 ambulansları, UMKE ve evde sağlık hizmetleri araçları konvoy halinde şehir turu attı.




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