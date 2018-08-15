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15 Ağustos 2018 00:50

Serbest kalan Yunan askerleri ülkelerine gidiyor

Beş buçuk aydır Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Yunan askerleri serbest bırakıldıktan sonra ülkelerine gitmek üzere Tekirdağ Çorlu Havalimanına hareket etti.

Serbest kalan Yunan askerleri ülkelerine gidiyor

15 Ağustos 2018 00:50

Askerler buradan özel uçakla Yunanistan’a gidecekler.


Beş buçuk ay önce Türkiye sınırını geçen iki Yunan askeri gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp Yüksek Güvenlikli Edirne F tipi cezaevine konulmuştu. Edirne Adliyesinde mahkemeye çıkarılan 2 Yunan askerin serbest bırakılarak tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Karar sonrasında Edirne F Tipi Cezaevinden çıkan Yunan askerleri yüksek güvenlik önlemleriyle Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kontrole getirildi. Kontrol sonrasında Yunan askerler ring aracıyla Tekirdağ Çorlu Havalimanına hareket etti. Askerler özel bir uçakla havalimanından Yunanistan’a gidecekler.




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