Serbest kalan Yunan askerleri ülkelerine gidiyor

Askerler buradan özel uçakla Yunanistan’a gidecekler.

Beş buçuk ay önce Türkiye sınırını geçen iki Yunan askeri gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp Yüksek Güvenlikli Edirne F tipi cezaevine konulmuştu. Edirne Adliyesinde mahkemeye çıkarılan 2 Yunan askerin serbest bırakılarak tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Karar sonrasında Edirne F Tipi Cezaevinden çıkan Yunan askerleri yüksek güvenlik önlemleriyle Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kontrole getirildi. Kontrol sonrasında Yunan askerler ring aracıyla Tekirdağ Çorlu Havalimanına hareket etti. Askerler özel bir uçakla havalimanından Yunanistan’a gidecekler.