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14 Nisan 2017 16:02

Süloğlu’nda referandum güvenlik toplantısı

16 Nisan Pazar günü yapılacak olan referandum nedeniyle Süloğlu Kaymakamlığında, siyasi parti ilçe başkanları ve köy muhtarlarının katılımıyla güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Süloğlu’nda referandum güvenlik toplantısı

14 Nisan 2017 16:02


Süloğlu Kaymakamlığında gerçekleşen toplantıya başkanlığı Kaymakam Yusuf Cankatar yaptı. Toplantıda konuşan Yusuf Cankatar, "Halkımızın huzur ve güven içerisinde oylarını kullanmaları için her türlü tedbirleri aldık. Bu noktada bütün kurumlar kanunların kendilerine vermiş olduğu yetkileri eksiksiz olarak yerine getireceklerdir. Belirlenen tedbirleri uygulanması noktasında gösterilen duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek, referandum sonucunun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


Toplantıya, İlçe Kaymakamı Yusuf Cankatar, İlçe Jandarma Komutanı Erol Erkorkmaz, İlçe Emniyet Amir V. Ali Can Kaymak, siyasi parti ilçe başkanları ve köy muhtarları katıldı.




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