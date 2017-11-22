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22 Kasım 2017 16:26

Sürücülerin yeni gözdesi: ‘hızlı cila’

Kış mevsiminin yurt genelinde etkili olmaya başlamasıyla beraber, sürücüler de araçlarını kışa hazırlamaya başladı.

Sürücülerin yeni gözdesi: ‘hızlı cila’

22 Kasım 2017 16:26

Edirne’de, oto kuaförlerinde uygulamaya başlanan hızlı cila yöntemi sürücülerin yeni gözdesi oldu.


Mevsim geçişleri, araçlarına özen gösteren sürücülerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Özellikle kış aylarında yağmur ve kar, araç sürücülerini trafikte zor duruma düşürdüğü kadar, gözü gibi baktıkları araçlarının da yıpranmasına neden oluyor.


Edirne’de oto kuaförü hizmeti veren işletmelerde, hızlı cila yöntemi dikkat çekiyor. Araçların hem güzel bir görünüme kavuşmasını hem de kaportalarında sert kış koşullarının yükünü çekmesini sağlayan hızlı cila ve köpüklü cila yöntemi, Edirneli sürücülerin gözdesi oldu. Cila sayesinde, araç üzerinde yağmur suları adeta yağ gibi kayarken, aynı zamanda araç kaportasının daha uzun ömürlü muhafaza edilmesi sağlanıyor.



"Araçlar kış mevsimine hazırlanıyor"


Edirne Yeni Sanayi Sitesi’ndeki işletmesi ile oto kuaför hizmeti veren Ömer Hüseyinca (26), "Bir yıldır bu sektördeyim. Dünya standartlarında uygulanan yöntemleri araştırarak, ülkemize, kentimize getirmeye çalışıyoruz. Kışın yaşanan yağmur, kar ve sert soğuk hava, araçlarında kaportalarında, bazı aksaklıklara neden olabiliyor. Araçları yıkarken uyguladığımız hızlı cila ve köpük cila yöntemi sürücülere hem vakitten kazandırıyor hem de araçlarını kışa hazırlamış oluyorlar" dedi.



"Kadınlar araçları konusunda pek titiz değil"


Hüseyinca, kokpit temizliği yani iç döşeme temizliklerinde lisanslı ve antibakteriyal ürünler kullandıklarını belirterek, "Hanımlar maalesef evlerinde oldukları kadar araçlarında pek fazla titiz değiller. Genellikle erkek müşterilerimiz araçlarının üstünde daha fazla duruyor. Biz insan sağlığı açısından temizlik ürünlerimizde antibaktariyel ürünler kullanıyoruz" ifadelerini kaydetti.




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