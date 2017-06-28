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28 Haziran 2017 18:23

TMO Keşan’da buğday alımına başladı

Edirne’nin Keşan ilçesinde, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Keşan Ajans Amirliği, emanet veya taahhütname karşılığında buğday alımlarına başladı.

TMO Keşan’da buğday alımına başladı

28 Haziran 2017 18:23


"http://randevu.tmo.gov.tr" internet adresinden randevu alan çiftçiler, buğday ürünlerini sabahın erken saatlerinde, traktör ve kamyonlara TMO Keşan Ajans Amirliği’ne getirdi.


AK Parti Keşan İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık ve İl Genel Meclisi’nin AK Partili Üyesi Adnan Vural TMO Keşan Ajans Amirliği’ne gelerek çiftçilerle görüştü. Boyalık, “Toprak Mahsulleri Ofisi de üzerine düşeni yaparak, emanet usulü buğday alımına başladı. Bu alımla birlikte piyasada bir denge oluşacak. Çiftçimiz, hiçbir zaman devlet tarafından yalnız bırakılmayacak. İnşallah buğday taban fiyatı da birkaç gün içerisinde açıklanacak. Fiyatın, geçen yılki fiyatların yüzde 10’un üzerinde olacağını düşünüyoruz. Bu demektir ki; buğday üreticisi para kazanacak. Bu yıl, çiftçilerimizin iyi verim elde ettiğini duyuyoruz" dedi.


TMO Keşan Ajans Amirliği’nin, günlük 800 ton buğday alım kapasitesine sahip olduğu ifade edildi.




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