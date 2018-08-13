Dr. Abdullah Taş, 18 yıl sonra hastanenin bin yatağının yenileceğini söyledi.

Taş, yaptığı açıklamada, “Yıl sonuna kadar hastanenin inşaat işlerini bitirmemiz gerekiyor. Yapılan düzenleme sonrasında hastanenin yataklı servisleri yenilenmiş olacak. Öğretim üyesi odaları ve geçiş koridorlarıyla birlikte tamamlanmış olacağız. Odalar 1 ya da 2 yataklı olarak klimalı, her odada banyosu, tuvaletinin olduğu bir yenilenme yapılmış olacak. Yaklaşık bin yataklı hastanemizin hepsi yenilenmiş olacak. Bizden önceki dönemde 2 blok tamamlanmıştı, biz de geri kalan 4 bloğu tamamlamış olacağız. Böylece hastanemizin yataklı servislerin tümü yenilenmiş olacak. Daha önce en son 2000 yılından beri yapılan düzenleme, şimdi 18 yıl sonra tekrar hepsi yenilenmiş oldu” dedi.

“30 yataklı yoğun bakım ünitesi açtık”

Hastaneye 30 yataklı yoğun bakım ünitesi açıldığını altını çizen Taş, “Ağustos ayı sonunda bize teslim edecekler. Her birim 10 yataktan oluşuyor. Biz 3 ünite olarak yaptık. Toplam 30 yataklı erişkin yoğun bakım olarak tamamlandı. Mevcutla birlikte 100’ün üzerine çıkıyoruz yoğun bakım servis olarak. Şu anda yoğun bakımlarımız doluluk oranı olarak yüzde 98 oranla çalışıyoruz. Hem Edirne’ye hem de bölgemize katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Ciddi yatırım yapmış olduk. 10 milyonu geçen bir yatırım yapmış oluyoruz. İhale ve içine koyacağımız cihazlarla birlikte sadece yoğun bakım ünitesi olarak yaptık. Tüm bölgemizde kalite ve üst düzeyde bir yoğun bakım yapılmış oldu. Normalde 8 yatak, 2 izole yatak oluyor. Biz 4 izole yatak, 6 normal servis odası gibi dizayn ettik. Binamız ona müsait olduğu için öyle yaptık, kaliteli ve güzel oldu” şeklinde konuştu.