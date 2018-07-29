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29 Temmuz 2018 19:29

Tren kazasında hayatını kaybeden Yıldız, toprağa verildi

Tren faciasında hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Fetiye Yıldız, Hasanpınar köyünde defnedildi.

Tren kazasında hayatını kaybeden Yıldız, toprağa verildi

29 Temmuz 2018 19:29


Tren kazasında hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk sahibi olan Fetiye Yıldız (71), Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Hasanpınar köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.


Tekirdağ’ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi yakınlarında meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden Yıldız’ın kardeşleri ve yakınları sinir krizi geçirdi. Fetiye Yıldız’ın cenazesi helallik almak için ilk olarak Uzunköprü ilçesine bağlı Habib Hoca Mahallesi’ndeki evinde yakınları tarafından karşılandı. Burada yapılan duanın ardından Uzunköprü ilçesine bağlı Hasanpınar köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye yakınları ve çok sayıda köylü katıldı.




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