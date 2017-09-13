TÜ’de kalite ve strateji konuşuldu

Türkiye Ulusal Mükemmellik Ödülü, Türkiye Mükemmellikte Süreklilik Ödülü ve Avrupa EFQM Mükemmellik Ödülü sahibi Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Fehmi Yıldız Konferans Salonu’nda ’Kalite ve Strateji’ başlıklı konferansıyla akademik ve idari personel ile bir araya geldi.

Üniversite Kalite ve Strateji Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Mahmut Güler, "Dünya’da gelişmelere uygun olarak Trakya Üniversitesi de eğitim ve yönetimdeki kaliteyi artırmak amacıyla köklü değişiklikler yapmakta. 2006 yılında başlayan sürece kurmuş olduğumuz Kalite ve Strateji Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi ile yoğun bir şekilde çalışarak entegre olduk. 2018-2022 Stratejik Kalkınma Planımıza Rektörümüz büyük önem vermekte. Üniversitemizde eğitim ve yönetim kalitesinin artırılması amacıyla tüm birimlere ödevler yükledik ve süreci yakından takip ediyoruz. Tüm bu yapılan çalışmalarla stratejimizi sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz" dedi.

"Kalite ve mükemmelleşme kavramları ve süreçleri ithal edilmiş kavramlar"

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da programda yaptığı konuşmasında, "Üniversitemizdeki kalite çalışmalarını önemsiyoruz. Bu noktada her konuda daha iyi olabilmenin ve mükemmelleşmenin yollarını arıyoruz. Kalite ve mükemmelleşme kavramları ve süreçleri ithal edilmiş kavramlar. Bizim için bu kavramların Türkiye’deki karşılıkları önemli. Bu kavramları içselleştirmek açısından Sakarya Üniversitesi önümüzde çok güzel bir örnek olarak duruyor. Bu noktada 8 yıl Rektör Yardımcılığı yapmış, 8 yıl Rektörlük yapmış, artık bu işin felsefe boyutuna ulaşmış Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ı misafir etmekten çok mutluyuz. Sakarya Üniversitesinin ve Rektörünün kalite deneyiminden faydalanacağını düşünüyoruz. Hocamıza geldikleri ve burada bizimle oldukları için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kaydetti.

"Kurumlar artık eski yöntemler ve sistemler ile yönetilemez hale geldi"

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas ise "Globalleşen dünyada rekabetin ortaya çıkması üniversiteleri de etkiledi. Gelişen dünyada kurumlar artık eski yöntemler ve sistemler ile yönetilemez hale geldi. Bu noktada üniversitelerin akreditasyon süreçleri ile birbirlerini eğitim kalitesi açısından denk görmeye başladıkları bir sürece girdik. Sakarya Üniversitesi kalite ve akreditasyon süreçlerinde hızla yol almaktadır. Kalite sürecimizde öncelikle kurum içi değerlendirmeleri yaparak kaynakları verimli ve etkili bir şekilde kullanmak noktasında çalışmalarımızı sürdürdük. Akreditasyon süreçlerinde program çıktıları belirleyici faktördür. Eğitimde kaliteyi artırmak amacıyla aktif öğrenme etkinlikleri gerçekleştiriyoruz, ders sayılarını ve AKTS’leri düşürdük, öğrencilerimize en az iki dersten 8 ödev çalışması yaptırıyoruz. Eğitimde kalitenin artırılmasının yanı sıra AR-GE çalışmalarında ve toplumsal faaliyetlerde de kaliteyi artırmayı hedefledik. Aksayan yönleri de sürekli iyileştirmeler yaparak düzeltiyoruz" diye konuştu.

Soru cevap kısmının ardından Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, başarılı olmak için sistemli çalışmanın gerekliliğinden bahsederek kalite çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.