Türk Musevi Cemaati’nden Selimiye’nin gölgesinde bin kişilik iftar

Türk Musevi Cemaati, Edirne’de gelenekselleştirdiği iftar programlarını bu yıl da sürdürdü. Mimar Sinan’ın ‘Ustalık eserim’ dediği Selimiye’nin gölgesine kurulan iftar çadırında bin kişilik iftar yemeği verildi. Edirne Valisi Günay Özdemir, iftar öncesi yaptığı açıklamada, “Selimiye’nin gölgesinde iftarlarımız 30 gün boyunca hayırseverlerimiz tarafından farklı şekillerde yerine getiriliyor. Bütün hayırseverlerimize de teşekkür ediyorum. Güzel bir iftar, aslında ben bu iftarı dünyadaki farklı inanç ve düşüncedeki insanların ortak yaşamanın nasıl olabileceğini Edirne’de, Türkiye’de görmeleri açısından güzel bir örnek olduğunu da söyleyebilirim. Bu örnek bütün dünyaya da örnek olacak. İnşallah ileride dünyaya barış ve huzur bu şekilde adım adım gelecektir diye düşünüyorum” dedi.

Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh de, “Edirne’de soframızı kurma mutluluğunu yaşıyoruz. Bu konuda bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. Edirne halkı da her sene daha fazla teveccüh ediyor bizim iftar soframıza. Edirne’de var olan bu güzel havada biz de Edirnelilere teşekkür etme fırsatı buluyoruz” ifadelerini kullandı.

Çocuklara satranç takımı, pastel boya ve resim defteri hediye edildi

Konuşmaların ardından tarihi Selimiye Camii’nde akşam ezanının okunması ile birlikte iftara katılanlar hep birlikte oruçlarını açtı. Türk Musevi Cemaati üyeleri tarafından iftara katılan çocuklara satranç takımı, pastel boya ve resim defteri hediye edildi.