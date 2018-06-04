Uzunköprü Kaymakamlığından, "Kimsen Yoksa Biz Varız” projesi

Proje kapsamında ilk olarak Uzunköprü ilçesine bağlı Hamidiye köyünde ikamet eden Bahriye Ceylan’ın evi temizlendi. Proje ile ilgili olarak, Uzunköprü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatih Erkol, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Erkol "İlk olarak Hamidiye köyümüzden Bahriye Ceylan teyzemizin evine geldik. Projemizin amacı 65 yaşını doldurmuş tek başına yaşayan ya da kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan durumdaki yaşlı vatandaşlarımızın önce ev temizliklerini, sağlık hizmetlerini sunmak ileri zamanlarda da yemeklerinin yapılması çamaşırlarının yıkanması gibi hizmetler ile onlara can yoldaşı olmak, 1 hafta ya da 15 gün bir süre de halini hatırını sormak olacaktır” dedi.

Fatih Erkol, proje kapsamında 10 personelden oluşan bir ekiple, fiziki olarak kendi ev işlerini göremeyecek derecede yaşlı ve muhtaç olan vatandaşların tespit edileceğini, kendisine bakacak kimsesi olmayan huzur evi ve bakım evi gibi kurumlara yerleşemeyen veya yerleşmek istemeyen 100 kişiye ev temizliği ve kişisel bakım hizmeti sunacaklarını ifade etti.