Uzunköprü’de şiddete karşı işbirliği protokolü imzalandı

Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen ve Edirne Barosu Başkanı Avukat Özgür Yıldırım arasında imzalanan protokolde şiddet mağduru kadın ve çocukların, Atatürk Kültür Merkezi’nde bulunan Sosyal Hizmet Birimi’ne başvurması ile Baro’dan görevlendirilen yetkili kişi ile irtibat sağlanıp ve adli yardımdan yararlanması sağlanacak.

Sadece şiddete uğrayan değil, şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadın veya çocukların da başvuruları alındıktan sonra edinilen bilgiler gizli kalmak koşuluyla Edirne Barosu ile paylaşılacak ve hukuki destek sağlanması için çalışma başlatılacak. Baro görevlilerinin mağdur hakkında öğrendikleri her türlü bilgi Avukatlık Kanunu’nun 36. Maddesi uyarınca meslek sırrı olduğundan başvuran kişinin yazılı muvafakatı olmadan bilgi paylaşımı yapılmayacak.

Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen işbirliği protokolünü önemsediklerini belirterek, “Bir topluma demokrasi ve özgürlük gelecekse, o toplumda insan hakları olacaksa bu öncelikle kadının toplumdaki yerini sağlamlaştırmakla ve çocukları korumakla mümkün olabilir. Kadını sadece eve hapseden, sadece anne kimliğiyle tanımlayan anlayışa her zaman karşı çıkıyoruz. Çünkü bir toplum, kadının elleriyle yükselir” dedi.