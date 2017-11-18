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18 Kasım 2017 14:41

Uzunköprü’nün 95. kurtuluş yıl dönümü

18 Kasım Uzunköprü’nün düşman işgalinden kurtuluşu ilçede gerçekleştirilen tören ve etkinlikler ile kutlandı.

Uzunköprü’nün 95. kurtuluş yıl dönümü

18 Kasım 2017 14:41


Belediye Başkanı Enis İşbilen cumhuriyet meydanında yaptığı konuşmada, "Uzunköprümüz’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılını büyük coşku ve sevinç içinde tüm Uzunköprü halkı ile kutluyoruz” ifadelerine yer verdi. İşbilen, “İlimiz ve ilçelerimizin düşman işgalinden kurtulduğu bu günler de ulusal dayanışma ve bütünleşmeyi bir millet olma sevincini hep birlikte tek hedef de birleşerek ulusal onurumuzu koruma erdemi yaşadığımız tarihi günlerdir. Milli mücadele yıllarında kanıyla canıyla bağımsızlığı ile bu ülke için canını feda etmiş başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere rahmet ve minnet ile anıyoruz” dedi.


Programa, Uzunköprü kaymakamı Kemal Yıldız, Edirne CHP Milletvekilleri Erdin Bircan ve Okan Gaytancıoğlu, 102. Topçu Alayı Garnizon Komutanı Topçu Kurmay Albay Bayram Önel, Belediye Başkanı Enis İşbilen, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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