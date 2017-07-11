Vali Özdemir şehidin mezarı başında gözyaşlarını tutamadı

Ziyaret sırasında gözyaşlarını tutamayan Edirne Valisi Günay Özdemir, "Biz bu şehitlerimize, gazilerimize layık olabilmek için görev yapmaya çalışıyoruz. İnşallah layık oluruz. Rabbim bir daha bu günleri göstermesin" dedi.

Edirne’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları kapsamında, il genelinde 18 şehit kabri, şehit aileleri ve protokol üyeleri ile ziyaret edildi. Edirne Valisi Günay Özdemir ile Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, geçtiğimiz yıl haziran ayında, Mardin Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne terör örgütü PKK’nın bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan 32 yaşındaki polis Nefize Özsoy’un da kabrini, ailesi Süleyman ve Hafize Çetin ile birlikte ziyaret etti.

Selimiye Camii Baş Müezzini Yusuf Serenli tarafından okunan Yasin-i Şerif’in ardından, Vali Özdemir ve gözyaşlarına hakim olamayan şehit polis Nefize Özsoy’un anne ve babası kabrine çiçek bıraktı.

"Tankları kovalayan millet olarak tarihe geçmiş bir milletiz"

Edirne Valisi Günay Özdemir, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken gözyaşlarını tutamayarak, "Tabi 15 Temmuz gerçekten geçen yıl Türkiye’nin başına gelebilecek, tarih boyunca gelebilecek en büyük bir felaketti. Halkımızın büyük bir gayreti vatanına, bayrağına, cumhuriyete, Atatürk’e sahip çıkarak gerçekten ciddi bir savaş verildi ve sonunda da tanklara karşı, tankları kovalayan millet olarak tarihe geçmiş bir milletiz. Bu vatan için şehit olan tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Biz bu şehitlerimize, gazilerimize layık olabilmek için görev yapmaya çalışıyoruz. İnşallah layık oluruz. Rabbim bir daha bu günleri göstermesin" dedi.

Şehit polis Nefize Özsoy’un kabir ziyaretine ayrıca Edirne Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş, Edirne Şehit Aileleri Derneği Başkanı Faruk Çiftçi ve dernek üyeleri de katıldı.