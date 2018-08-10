Yaşlı adam eşini bıçakladı

Ayakta durmakta güçlük çeken yaşlı adam sağlık ekiplerinin yardımıyla önce hastaneye, sonra karakola götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Çavuşbey Mahallesi Hükümet Caddesi’nde bir sitede yaşayan 87 yaşındaki Mehmet B. ile karısı Sakine B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet B. eşini bıçakla yaraladı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sakine B.’yi Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ayakta durmakta güçlük çeken Mehmet B., ambulansla sağlık kontrolü için Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine ardından ifadesi alınmak için karakola götürüldü.