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Yazar Tunca'dan öğretmenlere Edirne sitemi

Edirne’nin en önemli yazarlarından olan Ayhan Tunca, Edirnelilerin Edirne’yi araştırmadığını, kentin tarih ve kültürünü bilmediğini ileri sürdü.

Edirne'nin en önemli yazarlarından olan Ayhan Tunca, Edirnelilerin Edirne'yi araştırmadığını, kentin tarih ve kültürünü bilmediğini ileri sürdü.


Edirne Kitap Fuarı'nda stant açan ve 15 kitabını okurlarına sunan Tunca, yeni kitabı Köy Enstitüleri ve Kepirtepe'de stantta en önde yerini aldı. Tunca, "Edirneliler Edirne'nin hiçbir şeyini tanımıyor. Tarih ve kültür bağlamında araştırmayan, bilmeyen öğretmenler var. Edirneli öğretmenler var. Çok acı bir şey bu" dedi.


Edirne'yi sevdiğini ve yazması gerektiğine inandığını belirten Tunca, "Edirne'yi yazmak gerektiğini düşünüyorum. Edirne'yi en az 20 bin kişiye gezdirdim, öğrettim Edirne'yi. Ben bir Edirne öğretmeniyim. Edirne'yi en iyi bilen ve anlatan biriyim. Varsa bunun tersini söyleyen bana gelsin. Edirne'ye çok emek verdim. Araştırdım. Bana göre ulus sevgisine ulaşmanın yolu yerel sevgiyle oluşur, gelişir. Yerel sevginin yolu yereli tanımaktan geçer. Soyut sevgi değildir. Yereli tanırsın. Tarihi ile kültürü ile gelenekleriyle. Sen biraz tanıdıktan sonra o seni bırakmaz. Onu tanıyınca kuyunun içindesin. Edirne kuyusunun içine düştüğünde onun dibi yoktur" şeklinde konuştu.

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