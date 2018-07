Yeşil sahalar artık Oğuz Arda’nın ismi ile anılacak

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi mevkiinde 8 Temmuz’da meydana gelen tren kazasında 25 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün Uzunköprü’de aynı kazada hayatını kaybeden 5 yaşındaki Oğuz Arda Sel’in adını yaşatmak için Uzunköprü Oğuz Arda Sel gençlik merkezinin ve halı sahanın açılışı yapıldı. Açılışa Edirne Valisi Günay Özdemir, Uzunköprü Kaymakamı Kemal Yıldız, Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Edirne Valisi Günay Özdemir açılış programından sonra gazetecilere açıklama yaptı. Özdemir, “Bugün özellikle genç kardeşimiz Arda’yı kaybettiğimiz zaman gerçekten biz de çok üzülmüştük. Dedesinin cumhurbaşkanımızdan böyle bir talebi olmuştur. Cumhurbaşkanımız aileyi aradığı zaman ailelerin istekleri anlamında böyle bir talebi olmuş bize bir an önce gerçekleştirdik. Şu anda ismini ilçede yaşatıyoruz. Arda aslında genç çocuk olmasına rağmen futbolla sporla ilgilenen Atatürk’ü çok seven, bayrağını çok seven, hayvanları seven bir çocuktu. Bu spor aslında gelecek gençlere insan sevgisini hayvan sevgisini özellikle Atatürk sevgisini bayrak sevgisini aşılayacak Atatürk’ün söylediği gibi Zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirin sözü bize örnek olacaktır" dedi.

Soruşturmalar sürüyor

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydeden Vali Günay, “Bu olay Tekirdağ sınırlarında Tekirdağ’daki savcılarımız bu konuyu takip ediyorlar. Bu bölgede şehit olan, kazada vefat eden vatandaşlarımızın problemleri ile yaralılarımızı takip ediyoruz, biz üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz ve adli soruşturma da devam ediyor” dedi.