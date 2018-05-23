AK Partili Ağar,"En yüksek oyun çıkmasını arzuluyoruz"

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Zülfü Tolga Ağar, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze ile birlikte Ağın ilçesini ziyaret etti. Ağın’da vatandaşların sevgisiyle karşılanan Ağar, ilçedeki esnafları, kurum ve kuruluşları tek tek gezdi. Partisinin ilçe Başkanlığında vatandaşlarla bir araya gelen Ağar, Elazığ’a önemli hizmetler yapacaklarını söyledi.

24 Haziran seçimlerinde Ağın’da AK Parti’ye çok yüksek bir oy çıkmasını arzuladıklarını ifade eden Ağar: “Ağın’da benim için çok sıcak bir karşılama oldu. Baba toprağı, ata toprağı Ağın’a gelmek benim için ayrı bir şeref, ayrı bir mutluluk. Ağın benim için çok önemli bir yer. Nasip olur da milletvekili seçilirsem önemli hizmetlerim olacak. Baba toprağında en yüksek oyun çıkmasını arzuluyoruz. Elazığlı olmak, Ağınlı olmak dedemden babama, babamdan bana bir şereftir. Sıcak yüzleri görmek beni çok mutlu etti. Cumhurbaşkanlığı hükümet seçiminde bize bütün desteğinizle yardımcı olacağınızdan eminim”şeklinde konuştu.

Gürgöze;"24 Haziran seçimlerinde çok büyük bir destek bekliyoruz"

Partisinin Türkiye ve Elazığ’a önemli hizmetler yaptığını anımsatan AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze ise,"Ağın için bugün çok özel bir gün. Çünkü, sizlerin bir evladı olan milletvekili adayımız Tolga Ağar inşallah 24 Haziran’da değerli halkımızın büyük desteği ile milletvekili olacak. Kendi ilçesinde, baba, ata ocağında sizlerle birlikte olmak istedi. Seçim sürecinin hayırlı bir sonuçla sonuçlanmasını, ülkemiz, milletimiz, ilimiz açısından hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Baba toprağında en yüksek oyun çıkmasını arzuluyoruz.Özellikle milletvekili adayımız Tolga Ağar’ın Ağınlı olması ve AK Parti’nin Elazığ’a ve Ağın’a yaptığı çok büyük hizmetlerden dolayı 24 Haziran seçimlerinde çok büyük bir destek bekliyoruz. Bu desteği vereceğinizden hiçbir kuşku duymuyoruz”ifadelerini kullandı.