AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Şahin Şerifoğulları, beraberindeki heyetle beraber Arıcak ve Alacakaya ilçelerini ziyaret etti. Her iki ilçede de vatandaşların sevgisiyle karşılanan Şerifoğulları, ilçedeki esnafları, kurum ve kuruluşları tek tek gezdi. Partisinin ilçe başkanlığında vatandaşlarla bir araya gelen Şerifoğulları, açıklamada bulundu.

"24 Haziran seçimleri çok önemli"

Ülkenin çok kritik ve hassas bir süreçten geçtiğini belirten AK Parti Milletvekili Adayı Şahin Şerifoğulları, “Türkiye son 5 yılda dünyadaki tüm ülkelerden daha fazla saldırıya uğradı. Dışarıda dış güçlerin saldırıları, içeride ekonomik saldırılar, FETÖ ve terör örgütlerinin yapılanması ülkemizi zor durumda bırakmaktadır. Hal böyle olunca 24 Haziran’daki seçimler çok daha önem arz ediyor. Bizde bu kapsamda adaylıkların belirlenmesiyle birlikte ayağımızın tozu ile sahaya indik” dedi.

"Ülkemize partimize çok büyük destek vermemiz lazım"

Çalışmalara başladıklarını aktaran Şerifoğulları, “Dün Baskil’deydik. Bugün Arıcak ve Alacakaya ilçelerini geziyoruz. 24 Haziran sabahına kadar anlımızın son terine kadar yılmadan çalışacağız. Hem genel hem de yerel anlamda çok güçlü olmamız lazım. Bir Cumhur ittifakımız var. Milletin derdi ile dertlenen, 16 yıldır milletin hizmetkarı olan bir genel başkanımız var. Karşı tarafında ise adı millet ittifakı olan ama milletle alakası olmayan bir ittifak var. Tamamen kendilerini kurtarma adına Recep Tayyip Erdoğan gitsin de kim geliyorsa gelsin mantığı ile hareket eden bir yapı var. Bu noktada Cumhurbaşkanımıza çok büyük destek vermemiz lazım. Ülkemize partimize çok büyük destek vermemiz lazım. Ben 5. sıradayım. Bu seçim benimle diğer partiler arasında geçecek. Burada bana destek vereceğinizden dair hiçbir şüphem yok” diyerek sözlerini tamamladı.