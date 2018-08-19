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19 Ağustos 2018 16:44

Ali Akburç, Elaziz Belediyespor’da

Elaziz Belediyespor, sağ kanat mevkii için son olarak Niğde Belediyespor forması giyen Ali Akburç’la anlaşma sağladı.

Ali Akburç, Elaziz Belediyespor’da

19 Ağustos 2018 16:44


Yeni sezonda TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan Elaziz Belediyespor, dış transfer çalışmaları kapsamında son olarak TFF 2. Lig ekibi Niğde Belediyespor’da forma giyen Ali Akburç ile el sıkıştı.


1988 Ankara doğumlu olan Ali, futbolculuğa Gençlerbirliği altyapısında başladı. Daha sonra Fethiyespor, Şanlıurfaspor, Hacettepe, Gençlerbirliği, Balıkesirspor, İnegölspor, Göztepe, Kırklarelispor, Sivas Belediyespor, Nazilli Belediyespor ve son olarak Niğde Belediyespor’da forma giyen Ali Akburç, kariyeri boyunca 315 resmi maça çıktı ve 72 gol attı.


Transfere ilişkin olarak Elaziz Belediyespor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Profesyonel futbol takımımız son olarak Niğde Belediyespor forması giyen Ali Akburç ile anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimize hoş geldin diyor, Kırmızı - Lacivertli formamızla başarılar diliyoruz” denildi.



İkinci etap bitti


Öte yandan kırmızı-lacivertli ekip, Afyon’da sürdürdüğü ikinci etap kamp çalışmalarına cumartesi günü itibariyle nokta koydu. Teknik heyet tarafından izin verilen futbolcular, 22 Ağustos’ta Elazığ’da toplanarak ligin ilk haftasında deplasmanda oynanacak Kemerspor 2003 maçı hazırlıklarına başlayacak.




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