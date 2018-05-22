Aşçıların zorlu Ramazan mesaisi: 2 bin kişiye iftar hazırlıyorlar

Elazığ Belediyesi Ramazan ayı boyunca her gün 2 bin kişiye iftar veriyor. 2 bin kişinin yemeğini ise belediye personellerinden 3 aşçı 5 yardımcı olmak üzere 8 kişilik ekip hazırlıyor. Sabahın erken saatlerinde gelen aşçılar, öğlenden sonraya kadar yemekleri hazırlıyor. Hazırlanan yemekler ardından vakum makinesi ile paketleniyor. Sıcaklık koruyucusu termobaks dolaplara konan yemekler iftar saatine kadar muhafaza ediliyor. Ardından iftar çadırında vatandaşa dağıtılıyor.

Her gün 2 bin kişilik yemek çıkarttıklarını belirten ustabaşı Hayrettin Parlak, “8 gibi işe başlıyoruz. Saat 14.00 gibi paketlemeye geçiyoruz. Daha sonra iftar çadırına gidiyoruz. Orada dağıtımı yapıyoruz. Saat 22.00 gibi de işimiz bitiyor"dedi.

Günde ortalama 100 kilogram pirinç, 20 litre yağ ve şehriye kullandıklarını ifade eden Parlak, aylık bir liste oluşturulduğunu ona göre her gün farklı yemekler yaptıklarını aktardı.

22 yıldır belediyede çalıştığını aktaran aşçılardan Hacı Bayram ise, “Her Ramazan ayında yemek hazırlıyoruz. Her sene kazan ile götürüp dağıtırken bu sene paketleyip dağıtıyoruz. Paket yapınca biraz zor oldu. Sabah erken geliyoruz. 18’e kadar paketleri yetiştiriyoruz. Hem zevkli hem de biraz dramatik. Güzel, biz mutluyuz” diye konuştu.