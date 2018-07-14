Bakan Soylu, İHA’ları inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, programları kapsamında Elazığ’a geldi. İl protokolü tarafından karşılanan Bakan Soylu, terörle mücadelede etkin sonuçlar alınması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine kazandırılan ve Elazığ’da konuşlandırılan insansız hava aracı (İHA) ve silahlı İnsansız hava araçlarını (SİHA) inceledi.Silahlı İHA’nın mühimmatına İmza atan Soylu daha sonra komuta merkezlerini gezdi. Jandarma Taktik İHA komutanlığına da geçen Soylu ilgililerden bilgi aldı.

Bakan Soylu’ya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 8.Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Elazığ Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu,İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar ve diğer protokol üyeleri eşlik etti.