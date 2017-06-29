Kedinin şuanda da anneleri trafik kazasında telef olan 3 yavruya daha süt annelik yaptığı öğrenildi.

Elazığ’da 3 ay önce sokakta doğum yapan bir kediyi gören vatandaşlar Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bilgi verdi. Bunun üzerine 3 yavrusuyla beraber sokaktan alınan kedi, Belediye Hayvan Hastanesi ve Bakımevine yerleştirildi. Anne kedi 3 ay içerisinde kendi yavrularının dışında barınağa gelen annesiz tüm yavru kedilerin süt annesi oldu. 70 kediye süt annelik yaparak emziren kedi, şuanda da yine anneleri telef olan 3 yavru kediye de annelik yapmaya devam ediyor.

"Kendi yavrusu gibi bakıyor"

Bakımevinde görevli Veteriner Hekim Fikret Gürocak, anne kedinin daha önce 70 yavru kediye de annelik yaptığı için barınağın süt annesi kedisi adını aldığını söyledi. Gürocak, "Dün akşam beyaz masaya anneleri trafik kazasında telef olmuş olan yavru kedilerin sokakta kaldığına dair bilgi geldi. İhbar üzerine ekiplerimiz anneleri trafik kazasında telef olan 3 yavru kediyi getirdi. Bu yavrulara şimdi anne kedimiz yine annelik yapıyor. Onları emziriyor ve kendi yavrusu gibi bakıyor" dedi.

Anne kedinin de sokakta doğum yaptığı sırada vatandaşlar tarafından fark edilmesiyle barınağa getirildiğini belirten Gürocak, kediyi annesiz kalan kedilere annelik yaptığı için sahiplendirmediklerini söyledi.