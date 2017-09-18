Başkan Yanılmaz, amatör spor kulüp temsilcileri ile bir araya geldi

"Amatör Spor Kulüpleri Buluşması ve Destek" programı Elazığ Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Programa, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Şahin Şerifoğulları, yönetim kurulu üyeleri, amatör spor kulüpleri başkanları, yöneticileri ve amatör branşlarda mücadele eden temsilciler katıldı.

Sık sık Başkan Yanılmaz ile bir araya gelip sorunlarını aktardıklarını kaydeden Elazığ ASKF Şahin Şerifoğulları, “Elazığ ASKF’ye bağlı 76 kulübümüz ile birlikte ülke sporuna başarılı isimler kazandırma adına mücadele veriyoruz. Bu çalışmalarımız kulüp başkanlarımızın gayretiyle gerçekleşiyor. Hükümetimizin katkılarını hep görüyoruz. Yerelde de başkanımız 2 yıldır lige katılım bedelleri adı altında kulüplerimize yardım ediyor. Bu yardımlar bize ciddi manada katkı sağlıyor” dedi.

Amatör kulüplerin gençlere en yakın adımlar olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise “Şehirleri şehir yapan kültür, sanat ve spordur. Geldiğimiz günden itibaren etkinlikler yapıyoruz. Elazığ’dan milli takımlara birçok sporcu yetişti. Biz son 3 yılda 26 tane semt sahası yaptık. Önceden 18 semt sahası vardı. Bugün 44 adet semt sahası gençlerimizin emrine amade. Ben amatör kulüplerin içinden gelen biriyim. Zor şartlarda hizmet vermeye çalışıyor kulüplerimiz. Mücahit Yanılmaz Elazığ’da Belediye Başkanı olduğu süre içinde her yıl lige katılım bedellerini ödeyecektir. Gücümüz yettiğince yardımcı olacağız”diye konuştu.

Doğukent Mahallesi’nde üzerinde çalıştıkları Olimpik yüzme havuzu projesini de açıklayan Başkan Yanılmaz, 2018 yılı içerisinde ihalesini yaparak çalışmalara başlamak istediklerini aktardı.

Kulüp temsilcilerini dinleyen Başkan Yanılmaz, gelen talepleri karşılamak içinde çalışma yapacaklarını kaydetti.