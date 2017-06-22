Başkan Yanılmaz," Bayram hazırlıkları tamamlandı"

Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Ramazan Bayramı öncesi yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Belediye olarak bu yıl da dolu dolu bir Ramazan geçirdiklerini aktaran Başkan Yanılmaz, bu kapsamda bir çok etkinliğe imza attıklarını aktardı.

Ramazan ayının ruhuyla bütünleşen etkinliklerin Kültür Park Amfi tiyatroda yoğun katılımlarla gerçekleştiğini anlatan Başkan Yanılmaz," Her akşam teravih namazından sonra başlayan programlarımızda, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahi, ezgi sanatçıları birbirinden güzel dinletileriyle manevi bir iklim oluşturuldu. Bu yıl da geçtiğimiz yıl olduğu gibi ‘Ramazan Paylaşmaktır, Ramazan Kardeşliktir’ sloganıyla Ahmet Aytar Meydanı’nda kurduğumuz iftar çadırında, hemşerilerimize hayırseverlerimizin de katkılarıyla ikramda bulunduk. Bazen lezzetini hiçbir şeye değişmeyeceğim hemşerilerimizin sofrasına misafir olduk. Geleneksel hale getirdiğimiz tematik iftar programlarıyla toplumumuzun çeşitli kesimleriyle iftar sofrasında buluştuk” dedi.

"Bayrama hazırlandık"

Elazığ Belediyesi olarak bayram öncesinde rutin hizmetlerin yanı sıra bir dizi çalışmayla hazırlandıklarını belirten Yanılmaz, “Ramazan Bayramına sayılı günler kala fen işleri ekiplerimiz yoğun bir çalışma mesaisiyle şehir merkezindeki ana arterler ve toplu taşıma araçları güzergahları başta olmak üzere, ihtiyaçlar çerçevesinde yol ve kaldırımlarımız da bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.Temizlik işleri müdürlüğümüz tarafından camilerimiz ve türbelerimiz de kapsamlı temizlik çalışmaları yapıldı. Hem de bu mekanlar gül suyu ile kokulandırıldı. Şehirler arası otobüs terminali başta olmak üzere vatandaşlarımız tarafından yoğun olarak kullanılan çeşmeler, parklar ve otobüs duraklarında buharlı temizlik araçlarımızla hijyen çalışması gerçekleştirildi. Veteriner işleri müdürlüğü ekiplerimiz kentin dört bir yanında haşerelere karşı ilaçlama çalışması yaptı. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizde gıda üretimi ve satışı yapılan imalathanelere gerekli sağlık koşullarının sağlanması için denetimler yaptı” diyerek bilgi verdi.

10 bin fidan dağıtılıp, otobüsler ücretsiz hizmet verecek

Vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram yaşamalarına katkı sağlamak amacıyla bayramın 3 günü belediye otobüslerinin ücretsiz hizmet vereceğini ifade eden Yanılmaz, “Arefe gününde de Asri, Harput ve Gülmez mezarlığına ücretsiz ulaşımı da sağlayacağız . Mezarlıklarında kapsamlı bir çalışma yürütülerek, yön levhaları da kontrol edildi. Yolların bakım, onarımdan geçirildi ve çevre temizliği titizlikle yapıldı. Mezarlıklarda ücretsiz 10 bin fidan dağıtacağız. Hemşehrilerimizin fidanları dikerek, mezarlığımızın yeşillenmesinde katkı sunmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Bayram süresince nöbetçi ekiplerin görevleri başında olacağını belirten Başkan Yanılmaz, vatandaşların Alo 153 Beyaz Masa, 0543 23 23 153 nolu Whatsapp hattı ile olumsuzlukları ilgili birimlere iletebileceklerini kaydetti.

Başkan Yanılmaz ayrıca vatandaşların huzurlu bir ortamda alış veriş yapmaları için ekiplerin kentin en yoğun Gazi, İstasyon, Hürriyet, 1. Harput, Şehit İlhanlar Caddesi ve Yunus Emre Bulvarı’nda gürültü denetimleri yapacağını duyurdu.