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24 Kasım 2017 17:02

Bayan Hentbol takımına sağlık hizmetleri desteği

Türkiye Deplasmanlı Hentbol 1.

Bayan Hentbol takımına sağlık hizmetleri desteği

24 Kasım 2017 17:02

Ligi’nde mücadele eden Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü Bayan Hentbol Takımı, Elazığ Medical Park Hastanesiyle sağlık hizmetleri sözleşmesi imzaladı.


Düzenlenen imza törenine Medical Park Elazığ Hastanesi Grup Pazarlama Sponsorluklar ve Destek Müdürü Özgül Toprak, Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü Başkanı İsmail Bayraktar ile Hentbol takımı sporcuları katıldı.


Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü Başkanı İsmail Bayraktar, "Medical Park Hastanesi’ni yanımızda görmekten mutluyuz. Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bayan Hentbol Takımımız mahalli ligden, 2. lige, oradan da 1. lige yükseldik. Şu anda mücadelemizi sürdürüyoruz. Kendi yetiştirdiğimiz kızlarımızla iyi bir noktaya geldiğimizi söyleyebiliriz. Takımımızda Milli takıma giden sporcularımız var. Elazığ’a hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Takımımız Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun tek temsilcisi. Sporcularımızın sağlığı her şeyden çok önemli"dedi.




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