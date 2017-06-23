"Bayramda çay kahve tüketimini minimuma indirin"

Medical Park Elazığ Hastanesi Diyetisyeni Neslihan Yumakgil, Ramazan ayından Ramazan Bayramına geçiş döneminde nelere dikkat edilmesi konusunda bilgi verdi. Ramazan ayı sonrası bayramın geçiş dönemi olarak adlandırıldığını belirten Diyetisyen Neslihan Yumakgil, "Geçiş döneminde insanlar çok fazla açlık hissiyatında bulunmayacaktır. Ama metabolizmamızı canlandırabilmek için sık sık beslenmemiz gerekiyor. Günlük yine 4 ile 6 öğüne çıkartmamız gerekmektedir. Bu öğünlerde bol bol meyve tüketmeye ve sıvı ağırlıklı beslenmeye çalışalım" dedi.

"Tüm besin guruplarından tüketelim"

Geçiş döneminde tüm besin gruplarından tüketilmesi gerektiğini aktaran Yumakgil, "Geçiş döneminde et, süt, yumurta, peynir, sebze, ekmek gibi bütün besin guruplarını ara ve ana öğünlerde tercih etmeliyiz. Bayram ziyaretlerinde yağlı yiyecekler, tatlılar, hamur işleri oluyor. Bizim bu yiyeceklere dur deme noktamız olması lazım. Gittiğimiz gezmelerde hayır cevabını verebilelim. Eğer hayır cevabını veremezsek daha sonrasında şeker, tansiyon, kalp problemleri ve Ramazan ayı boyunca düşen kan değerlerimizde ani bir yükselme meydana gelebilir. Her zaman hayır demeyi bilmemiz gerekli" ifadelerini kaydetti.

"Çay, kahve tüketimi kalp ritmi bozukluklarına neden olabilir"

Ramazan ayı sonrasında çay kahve tüketimimin artacağını söyleyen Yumakgil, "Çay kahve tüketimi kalp ritmi bozukluklarına neden olmaktadır. Kalp ritim bozukluklarında da çay kahve tüketimimizi minimuma indirmeye çalışalım. Geceleri ise ister istemez sahura kalkar gibi uyanacağız. Bu dönemde bir şeyler yemeyelim. Onun yerine sıvı besinler tüketip uyumaya çalışalım. Belli bir süre sonra bu uyanma alışkanlığı kaybedilecektir" ifadelerini kullandı.